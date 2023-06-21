Крымскому селу Ишунь присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести»

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Селу Ишунь Красноперекопского района присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

– Накануне Дня памяти и скорби – 22 июня, крымские парламентарии поддержали в двух чтениях законопроект о присвоении селу Ишунь Красноперекопского района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», – говорится в сообщении.

Этот законопроект внес глава Крыма Сергей Аксенов. Документ приняли для того, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Еще одна цель законопроекта – сохранение военно-исторического наследия и патриотического воспитания.

Председатель Госсовета Владимир Константинов подчеркнул значимость событий, происходивших в селе Ишунь, а также мужество и героизм, которые проявили защитники этого населенного пункта в ходе боев на Перекопском перешейке.