В Симферополе предприятие задолжало трем работникам миллион рублей

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В Симферополе одно из предприятий задолжало трем работникам миллион рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Трем работникам предприятия не выплачена заработная плата за период с января по апрель текущего года на сумму 1 миллион рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

При этом у работодателя была возможность выплачивать зарплату. Однако предприятие тратило деньги на другие цели. Возбуждено уголовное дело. Прокурор внес представление в адрес руководства предприятия.

– Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре, – говорится в сообщении.