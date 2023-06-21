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НовостиПроисшествия21 июня 2023 13:38

В Севастополе мальчик спрыгнул с пирса и сломал ногу

Следом за ним нырнул еще один ребенок
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

В Севастополе мальчик спрыгнул с пирса и получил компрессионный перелом ноги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов.

По его словам, инцидент произошел еще 17 июня.

– Мальчик прыгнул с пирса, прилегающего к территории Херсонеса, сразу за ним прыгнул второй, – рассказал Горлов.

В результате первый ребенок получил компрессионный перелом ноги. Мать пострадавшего написала заявление в полицию на поиски мальчика, который прыгнул следом. Информацию с камер видеонаблюдения передали правоохранителям.

Горлов подчеркнул, что территория этого пирса принадлежит Херсонесу и не входит в зону ответственности оператора пляжа. Чиновник призвал людей купаться в строго установленных местах.