В Крыму ищут уехавшего на мопеде 28-летнего жителя Бахчисарая

Ибраим Аблязизов. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» ведет активные поиски молодого мужчины из Бахчисарая:

- Пропал Аблязизов Ибраим Энверович 28 лет (1994 года рождения), город Бахчисарай. Крымчанин 17 июня 2023 года уехал на мопеде и не вернулся.

Ориентировка. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Ибраима Аблязизова: 172 см. рост, нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Близкие не в курсе, в чем он был одет.

Волонтеры искали пропавшего всю ночь с 20 на 21 июня. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- 20 июня объявили активный поиск в лесной местности Бахчисарайского района, в котором участвовало 57 человек, из которых 29 человек - это друзья, родственники, знакомые, сотрудники полиции и 28 поисковиков «ЛизаАлерт», - сообщили в отряде.

За ночь прочесали свыше 3 квадратных километров горно-лесной местности, но пропавшего пока не нашли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50