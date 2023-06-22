Движение транспорта в сторону Херсонской области организовано через Армянск

В ночь на 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Фото: Администрация Херсонской области

Из-за повреждения Чонгарского моста движение транспорта в сторону Херсонской области переориентировано на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Об этом сообщает Министерство транспорта республики. В частности, через Армянск организовано движение рейсовых автобусов, ранее следовавших через пункт пропуска Джанкой.

- В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме, - сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.

Маршруты движения из города Джанкоя: Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - ПП Армянск и Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - ПП Перекоп.

Напомним, ночью 22 июня ВСУ обстреляли мост, соединяющий Крым с Херсонской областью. В результате случившегося повреждено дорожное полотно, никто не пострадал.