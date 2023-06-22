В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Крыму прошли мероприятия, посвященные Дню начала Великой Отечественной войны. В возложении цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Симферополе принял участие глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

- Великая Отечественная война унесла и покалечила десятки миллионов жизней наших людей. Стала битвой за свободу и за право нашего народа на существование, - отметил Сергей Аксенов.

Глава республики также подчеркнул, что страшные события 22 июня больше не повторятся. А Россию ждет еще один День Победы над нацизмом.