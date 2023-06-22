В Крыму подготовили 22 эногастрономических тура для туристов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для туристов, прибывающих в Крым, подготовили 22 эксклюзивных эногастрономических тура. Об этом пишет «Крымская газета».

В Министерстве курортов и туризма республики рассказали, что в регионе доступно 440 туристических маршрутов. Среди них есть патриотические, горные, спортивные, гастрономические, религиозные и даже детские. Гостей Крыма ждут 22 эксклюзивных эногастрономических направления. Туристы смогут посетить старинные винодельни, новые гравитационные винные производства, сырные и мидийные семейные фермы, а также лавандовые и розовые поля. Все эти места объединены единым маршрутом – Винная дорога Крыма.

Кроме того, в Крыму открыли 29 новых туристических объектов. В частности, это уникальная пещера «Таврида», винные парки, экофермы, а также смотровые и фото площадки, музеи и гид-центры. Туристам также будут доступны объекты экстремального, скалолазного, промышленного, сельского и горного туризма. Кроме того, в Крыму открылись этнографические объекты, связанные с национальными культурами.