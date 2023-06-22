На Вокзальном шоссе в Керчи просело дорожное полотно

Фото: пресс-служба администрации Керчи

На Вокзальном шоссе в Керчи зафиксировали просадку дорожного полотна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Как пояснил градоначальник, несколько лет назад на Вокзальном шоссе заменили канализационный коллектор. Именно на месте его укладки и просело дорожное полотно. Брусаков отметил, что в ближайший месяц здесь начнутся работы по асфальтированию. Перед этим на участке собираются провести телеинспекцию трубопровода.

– Обследуем внутреннюю полость канализации, которая, хочу отметить, сегодня в рабочем состоянии, – подчеркнул глава керченской администрации.

После этого, по его словам, будут приниматься конкретные решения, направленные на приведение дороги в порядок.