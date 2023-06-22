За 10 месяцев пещеру Таврида посетили 67 тысяч туристов

Фото: «Крымская газета»

За 10 месяцев пещеру Таврида посетили почти 67 тысяч туристов. Об этом пишет «Крымская газета».

Пещеру обнаружили ровно пять лет назад в Белогорском районе во время строительства федеральной трассы. Теперь этот объект посещают не только туристы, но и школьники в рамках учебной программы.

– Только за 10 месяцев пещера «Таврида» приняла 66 500 посетителей, из них взрослые – 47 500, дети – 17 900, – сообщил руководитель Крымской научной карстологической школы Борис Вахрушев.

При этом для крымчан введен сниженный тариф. Пещеру посетили около 29 тысяч жителей полуострова: почти 20 тысяч взрослых и 9 тысяч детей.

Экскурсионный маршрут находится под землей. Его протяженность составляет 485 метров. Экскурсия длится почти час.