На севере Крыма закладчику дали 10 лет колонии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Армянске 23-летнего местного жителя признали виновным в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Молодого человека задержали в лесополосе неподалеку от Армянска. При нем было 30 полимерных свертков с наркотиками.

– Подсудимый намеревался сбыть запрещенные вещества с помощью системы тайниковых закладок, – отметили в прокуратуре.

Правоохранители осмотрели телефон крымчанина. Оказалось, что он успел сделать еще 54 закладки. Суд приговорил фигуранта к 10 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.