В Сакском районе после капремонта открыли памятный знак

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В четверг, 22 июня, в селе Вересаево Сакского района после капитального ремонта открыли памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Работы были выполнены за средства депутатов Государственного Совета и попечителей. Открытие мемориала приурочено к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, – отметил руководитель крымского парламента.

Константинов напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов жителей Советского Союза. Председатель крымского Госсовета подчеркнул, что об этих людях нужно помнить и необходимо передавать эту память следующим поколениям. Глава законодательной власти республики поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции памятника.

– Поздравляю жителей села с долгожданным, значимым событием! – заключил Константинов.