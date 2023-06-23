В Симферополе пройдут ярмарки 24 и 25 июня

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 24 июня ярмарки пройдут на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. На следующий день покупателей ждут на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

На 24 июня также запланированы расширенные республиканские сельскохозяйственные ярмарки. Они состоятся на улице Севастопольской, 80/3, Киевской, 177, а также на пересечении Кечкеметской и Бела Куна. В администрации заверили, что цены на ярмарках будут на 15-20% ниже рыночных.

Напомним, на ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 36 тонн продукции. Контроль качества продукции обеспечили сотрудники профильных ведомств. Цены на ярмарках были ниже среднерыночных.