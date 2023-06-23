В Ялте nрудоутроили подростков на лето. Фото: скриншот из видео Янина Павленко/Tg

В Ялте трудоустроили на лето 58 подростков. Всего же местный Центр занятости заключил 22 договора на 130 мест для старшеклассников. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Ребята с пользой проводят каникулы, зарабатывая первые деньги и, что важно, пробуют себя в профессиях, - отметила мэр города.

По словам Павленко, подростки получили работу на лето в аквапарке, санаториях, а также Ливадийском дворце, ФГБУ «Детский медицинский центр», купны супермаркетах, школах, детских садах, а также структурных подразделениях Управления делами Президента РФ.

Летнее трудоустройство для подростков организовано в рамках Федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Цель акции - сориентировать молодежь и помочь устроиться на лето ребятам от 14 до 18 лет, отметила Павленко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50