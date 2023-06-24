В Севастополе в 1,5 раза стало больше участников СВО, желающих получить земельные участки

Власти Севастополя предоставят участникам СВО земельные участки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе количество заявлений на получение земельных участков от участников специальной военной операции с конца мая выросло в 1,5 раза. Губернатор города-героя Михаил Развожаев также во время отчета за 2022 год на сессии Законодательного собрания сообщил:
- На сегодняшний день в списках на получение земельных участков - 4 750 человек.
Нужно отметить, что в конце мая 2023 было зарегистрировано свыше 3 000 заявок на землю от участников СВО.
Губернатор Севастополя пообещал, что предоставление участков начнется после 15 июля:
- Общее количество по первому этапу - 463 участка.
Согласно официальным документам земельные наделы участникам спецоперации власти будут предоставлять в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципалитетов города федерального значения Севастополя.
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