В Севастополе в 1,5 раза стало больше участников СВО, желающих получить земельные участки

Власти Севастополя предоставят участникам СВО земельные участки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе количество заявлений на получение земельных участков от участников специальной военной операции с конца мая выросло в 1,5 раза. Губернатор города-героя Михаил Развожаев также во время отчета за 2022 год на сессии Законодательного собрания сообщил:

- На сегодняшний день в списках на получение земельных участков - 4 750 человек.

Нужно отметить, что в конце мая 2023 было зарегистрировано свыше 3 000 заявок на землю от участников СВО.

Губернатор Севастополя пообещал, что предоставление участков начнется после 15 июля:

- Общее количество по первому этапу - 463 участка.

Согласно официальным документам земельные наделы участникам спецоперации власти будут предоставлять в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципалитетов города федерального значения Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50