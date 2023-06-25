Прокуратура организовала проверку после пожара в кафе на набережной Судака

Прокуратура проверит обстоятельcтва пожара в кафе на набережной Судака. Фото: Прокуратура РК/Tg

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на набережной Судака. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, а также даст оценку исполнению требований пожарной безопасности.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.

Напомним, вечером в субботу 24 июня загорелось кафе на набережной Судака. Огонь охватил площадь 400 квадратных метра. На месте работало 15 единиц техники и 69 человек личного состава МЧС России по РК.

Пожар удалось ликвидировать в 1:17 ночи. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

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