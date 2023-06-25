В Крыму объявили штормовое предупреждение на 26 июня

На полуострове ожидаются дожди с грозами и сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 26 июня. В понедельник на полуострове ожидаются ливни с грозами и сильный ветер.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, по информации Крымского гидрометцентра, на полуострове сохраняется высокая пожарная опасность.

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