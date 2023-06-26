Погода на 26 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, также в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Атмосферный фронт ухудшит погоду на полуострове. Днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +25…+26°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +24…+26°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +26 …+29°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°.

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