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НовостиОбщество26 июня 2023 5:05

Крымский студент выиграл 500 тысяч за разработку робота

Он позволяет автоматизировать задачу удержания хирургических инструментов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Студент Физико-технического института КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов за разработку робота-ассистента хирурга. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

– К нам обратились хирурги клиники Святителя Луки КФУ с просьбой автоматизировать задачу удержания хирургических инструментов в ходе операций, – рассказал Чачиев.

Студент разработал такого робота с доцентом кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ КФУ Юрием Вячеславовичем Сосновским. Чачиев выиграл 500 тысяч рублей. Эти деньги он направит на развитие своего проекта от идеи до готового коммерческого продукта.