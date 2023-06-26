Над севером Крыма пронесся смерч

На севере Крыма наблюдали небольшой смерч. Фото: кадр видео Инцидент Крым и Севастополь/Tg

На севере Крыма заметили смерч, который вволю покуролесил по полям и дорогам Джанкойского района.

Торнадо местного разлива произвел впечатление на очевидцев, хоть и был не очень масштабным. На видео, которое появилось в популярном паблике, слышны эмоциональные комментарии его авторов.

- Небольшой смерч в Джанкойская районе, - так называется ролик снятый в крымской степи.

Смерч или торнадо (от испанского tornar - «вертеть, крутить») - это атмосферный вихрь, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.

Такие воздушные «трубы» частенько наблюдают на Крымском полуострове, иногда они сухопутные, но бывают возникают и над морем, как это случилось в Щелкино.

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