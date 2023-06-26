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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:04

Часть Симферополя останется без воды 26 июня

Это связано с ремонтными работами
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 июня, часть Симферополя останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения связаны с ремонтными работами. Они затронут микрорайоны Матэ Залки и Битак. Ориентировочно до пяти вечера без воды останутся улицы Центральная, Осипенко, Камчатская, Александровская, Кременчугская, Фомина, Раснецова, Алексеева и Оленчука. Кроме того, частично водоснабжение ограничат на улицах Гурзуфской, Киевской Суходольной и 51 Армии, а также на прилегающих улицах и переулках.

– Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 22:00, – говорится в сообщении.