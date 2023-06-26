30 июня в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

Курбан-байрам - один из самых главных праздников в мусульманской культуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне 2023 года крымчане отдыхают больше обычного. Первый месяц лета принес не только долгожданную хорошую погоду, но и важные праздники - День России, День Святой Троицы и Курбан-байрам.

Важная дата для мусульман - Курбан-байрам - приходится на конец июня 2023 года.

«Комсомолка» узнала, будет ли 30 июня 2023 года выходным днем в Крыму.

КАКОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ В КРЫМУ 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Один из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам - отмечается через 70 дней после священного месяца Рамадан. Начинается Курбан-байрам с вечера 27 июня и длится до 1 июля.

Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, выходной в Крыму в честь Курбан-байрама объявлен в пятницу, 30 июня 2023 года.

- Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы и 30 июня - в связи с празднованием Курбан-Байрама, - говорится в документе.