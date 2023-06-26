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НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:37

СК проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Симферополе

Инцидент произошел на одной из детских площадок
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктория Гаврик

Фото: Виктория Гаврик

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О случившемся следователи узнали из социальных сетей. На детской площадке собака напала на ребенка. По факту инцидента проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Сотрудники СК устанавливают личность пострадавшего. Назначена медицинская экспертиза. Следователи оценят действия коммунальных служб и органов местного самоуправления, допустивших нахождение собаки на детской площадке.

– По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, – говорится в сообщении.