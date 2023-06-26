В Симферополе начал работать маршрут №40

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В понедельник, 26 июня, в Симферополе начал работу маршрут № 40 «улица Первомайская – кинотеатр «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы будут проезжать через больницу имени Семашко, площадь Куйбышева, поликлинику №2. Маршрут также охватывает крупные транспортные узлы, с которых можно с пересадкой добраться в любую часть крымской столицы.

– Кроме того, обеспечена транспортная доступность для жителей улицы Первомайской на период проведения работ по замене коммуникаций по улице Беспалова, – говорится в сообщении.

Маршрут №15, который ранее следовал по улице Первомайской, изменил схему движения и следует по проспекту Вернадского.