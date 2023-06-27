Погода на 27 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Черное море у берегов Евпатории прогрелось до 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июня на Крымском полуострове штормовое предупреждение, также в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В дневное время осадки постепенно прекратятся, - сообщили в Крымском гидрометеоцеонтре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Керчи +24…+25°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +25…+26°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Армянске +25…+26°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°.

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