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НовостиОбщество26 июня 2023 10:48

В Ялте закрыли незаконную мидийно-устричную ферму

Прокуратура подала иск в суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ялте по иску прокурора запретили незаконную деятельность мидийно-устричный фермы. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Установлено, что мидийно-устричная ферма осуществляет деятельность по выращиванию двустворчатых моллюсков в акватории залива Кацивели в отсутствие законных оснований, – рассказали в надзорном ведомстве.

Ферма работала без договора пользования рыбоводным участком. Кроме того, у компании не было положительного заключения государственной экологической экспертизы. В прокуратуре подчеркнули, что работа фермы может отрицательно повлиять на экологию. Поэтому ведомство подало иск в суд. Ферму обязали освободить участок акватории, демонтировав гидротехнические модули, которые использовались при выращивании мидий.

– Суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение решения суда находится на контроле, – говорится в сообщении.