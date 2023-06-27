В Крыму с 3 июля изменят график движения электрички из Евпатории в Симферополь

Отправляясь в путешествие на электричке, нужно уточнить расписание. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму на время изменят график движения пригородного поезда, следующего из города-курорта Евпатории в столицу Крыма Симферополь.

В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщили:

- С 3 июля по 1 октября 2023 года изменяется график движения пригородного поезда № 7212/7211 сообщением Евпатория Курорт – Севастополь.

В расписание внесли изменения. Фото: скрин ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

В компании-перевозчике также обращают внимание, что подкорректировали расписание и электрички № 6642/6641 Симферополь – Евпатория (на участке Евпатория Товарная – Евпатория Курорт).

Изменения будут действовать три месяца, а точнее до 1 октября 2023 года.

Пассажирам, у которых возникают вопросы, предоставят нужные разъяснения диспетчера «горячей линии» Южной пригородной пассажирской компании по телефонам: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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