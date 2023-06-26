Шесть человек пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма

Пострадавших доставили в больницу Бахчисарая. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Выходные в Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 25 июня. Произошло страшное ДТП. При столкновении двух легковушек пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Авария с участием двух автомобилей Opel Astra произошла в районе села Залесное. На место выехали спасатели, сотрудники «скорой» и ГИБДД.

- Сотрудники МЧС извлекли пассажира из салона одного из авто и транспортировали к карете скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу, - отметили в спасательном ведомстве.

Кроме того, на месте ДТП провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.