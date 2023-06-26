Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 15:35

В Симферополе бойцу СВО вручили медаль «За отвагу»

Ярослав Тищенко служит Родине с 2014 года
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Tg-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

Фото: Tg-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

В крымской столице вручили заслуженную награду бойцу специальной военной операции Ярославу Тищенко. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем Tg-канале.

Медаль «За отвагу» бойцу СВО передал лично глава администрации Симферополя. Как подчеркнул Михаил Афанасьев, Ярослав Тищенко проходит службу в рядах российской армии с 2014 года.

- За это время неоднократно успел отличиться при выполнении сложных боевых операций. Настоящий пример мужества, верности долгу, силы духа, - отметил мэр Симферополя.

Михаил Афанасьев также выразил уверенность, что российские бойцы справятся со всеми поставленными задачами спецоперации.