В Симферополе бойцу СВО вручили медаль «За отвагу»

Фото: Tg-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

В крымской столице вручили заслуженную награду бойцу специальной военной операции Ярославу Тищенко. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем Tg-канале.

Медаль «За отвагу» бойцу СВО передал лично глава администрации Симферополя. Как подчеркнул Михаил Афанасьев, Ярослав Тищенко проходит службу в рядах российской армии с 2014 года.

- За это время неоднократно успел отличиться при выполнении сложных боевых операций. Настоящий пример мужества, верности долгу, силы духа, - отметил мэр Симферополя.

Михаил Афанасьев также выразил уверенность, что российские бойцы справятся со всеми поставленными задачами спецоперации.