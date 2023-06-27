Из-за повреждения путей в Крыму задержались два поезда

Фото: Мария АНАНОВА

Из-за повреждения железнодорожных путей в Кировском районе Крыма задержались два поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, задерживаются поезда дальнего следования №28 Ч «Москва – Симферополь» и № 180С «Евпатория – Санкт-Петербург». Пассажиров доставят в пункты назначения силами ГУП РК «Крымтроллейбус». Это будет происходить по мультимодальной схеме «поезд−автобус−поезд» на участке Ленино – Владиславовка (Кировский район).

– Просим всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, – написал Лукашенко.

Напомним, в Кировском районе повредили железнодорожные пути. В результате случившегося никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтные работы будут продолжаться от четырех до восьми часов. Сообщалось, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.