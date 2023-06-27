В Симферополе Honda сбила 9-летнего ребенка

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 26 июня, в Симферополе Honda CR-V сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 16.00. Мужчина 1981 года рождения ехал за рулем Honda по Ялтинскому шоссе в сторону села Лозовое. Иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

– В результате ДТП девятилетний мальчик получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.