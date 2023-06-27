В Крыму собираются снизить цены на бензин на 1,5 рубля

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В Крыму планируют принять меры, которые позволят снизить цены на бензин на 1,5 рубля. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что сейчас ведется работа над снижением цен на топливо. Поэтому республиканские власти собираются обратиться в российское правительство с просьбой принять соответствующие меры на федеральном уровне.

Аксенов отметил, что в настоящее время цены на топливо в Крыму примерно на 2,5 рубля за литр выше, чем на материке. Сейчас республиканские власти прорабатывают инструмент по аналогии с закупкой природного газа. Это позволит приобретать бензин и дизтопливо не на бирже, а напрямую.

– Меры временные, но они позволят снизить цены в среднем на 1,5 рубля в ближайшей перспективе, – сообщил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что поставщики и качество продукции не изменятся. Он добавил, что республике не грозит дефицит топлива даже в случае логистических изменений. Аксенов пояснил, что существуют альтернативные технические возможности поставок.