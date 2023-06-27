В детских лагерях оздоровились более 6 тысяч юных крымчан

Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала лета 2023 года в детских лагерях оздоровились более 6 тысяч юных жителей Крыма. Об этом пишет «Крымская газета».

В настоящее время в республике работает 31 загородный детский лагерь. В общей сложности с начала лета они приняли 6244 ребенка.

– Еще почти 30 тысяч детей были охвачены отдыхом и оздоровлением на тематических площадках и лагерях дневного пребывания, – отметила заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова.

Для того, чтобы получить путевку в детский лагерь за счет республиканского бюджета, родителям нужно обратиться с заявлением в муниципальный орган по месту жительства. Кроме того, юные крымчане могут отдохнуть в федеральных детских лагерях. Так, для того, чтобы отдохнуть в МДЦ «Артек», нужно необходимо подать документы через АИС «Путевка».

– Вы можете создать личный кабинет, подгрузить все данные о ребёнке, грамоты, дипломы. Своими достижениями каждый ребенок зарабатывает определенное количество баллов, которые учитываются в рейтинговой таблице, – рассказала Красникова.

Аналогичный конкурсный отбор проводится и в другие федеральные лагеря, расположенные за пределами Крыма.