В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов

Судить "бизнесменов" будут в крымской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму будут судить организаторов подпольных игровых клубов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в причастности к проведению незаконных азартных мероприятий обвиняют 31 человека.

Местные жители организовали шесть подпольных клубов на территории Симферополя, Керчи и Ялты. Незаконным путем с 2021 года обогатиться удалось более, чем на 70 миллионов рублей.

- Один из обвиняемых создал и возглавил преступное сообщество, к участию в своих противоправных действиях привлек еще 30 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На данный момент уголовные дела в отношении организаторов направлены в Киевский районный суд Симферополя.