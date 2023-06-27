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НовостиПроисшествия27 июня 2023 15:00

В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов

Незаконные азартные развлечения организовали в Ялте, Симферополе и Керчи
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Судить "бизнесменов" будут в крымской столице

Судить "бизнесменов" будут в крымской столице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму будут судить организаторов подпольных игровых клубов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в причастности к проведению незаконных азартных мероприятий обвиняют 31 человека.

Местные жители организовали шесть подпольных клубов на территории Симферополя, Керчи и Ялты. Незаконным путем с 2021 года обогатиться удалось более, чем на 70 миллионов рублей.

- Один из обвиняемых создал и возглавил преступное сообщество, к участию в своих противоправных действиях привлек еще 30 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На данный момент уголовные дела в отношении организаторов направлены в Киевский районный суд Симферополя.