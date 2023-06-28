В Крыму стало меньше хохлатых бакланов

Хохлатые бакланы на Опуке. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские ученые провели перепись хохлатого баклана, который занесен в Красную книгу. В пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили:

- В природном заповеднике «Опукский» зарегистрировано 185 взрослых особей хохлатого баклана и 34 молодых.

Орнитологи отметили, что гнезд хохлатого баклана стало меньше, чем прошлым летом.

На Опуке краснокнижные птицы облюбовали прибрежные камни, которые частично находятся под водой.

На Керченском полуострове компанию хохлатым бакланам составляют такие пернатые, как большой баклан, кряква, пеганка, огарь, речная крачка и средиземноморская чайка.

Всего у побережья в окрестностях мыса Опук обитает около 17 видов околоводных и водоплавающих птиц.

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