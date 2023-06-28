На ЮБК 14-летний подросток на мопеде врезался в магазин

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 27 июня, в Ялте 14-летний подросток на мопеде врезался в магазин и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 15.11. 14-летний подросток ехал на мопеде Honda Dio по Севастопольскому шоссе в Кореиз. В какой-то момент юный водитель не справился с управлением. Из-за этого мопед врезался в стену магазина.

– В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний мопедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.