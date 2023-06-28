Из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера

Фото: пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс»

Из Ростовской области в Керчь планируют запустить пассажирские катера катамаранного типа вместимостью до 180 человек. Об этом сообщил генеральный директор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин.

По его словам, для выхода в море хотят использовать суда «Комета».

– В перспективе для моря, может быть, будем рассматривать катера катамаранного типа, которые сегодня проходят обкатку, – цитирует Лопаткина агентство ТАСС.

Гендиректор добавил, что их вместимость может достигать 180 мест. По словам руководителя компании, не исключено, что эти суда будут ходить не только в Керчь, «но и немного дальше».