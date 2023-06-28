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НовостиОбщество28 июня 2023 7:38

На Долгоруковской в Симферополе введут одностороннее движение с 16 июля

Там установят необходимые дорожные знаки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 16 июля на улице Долгоруковской в Симферополе планируют ввести одностороннее движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Согласно новой схеме организации дорожного движения, от улицы Жуковского до улицы Павленко вводится одностороннее движение, – говорится в сообщении.

Нововведения будут действовать с 16 июля. К этому дню на участке установят необходимые дорожные знаки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.