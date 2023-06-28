В Крыму объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 июня

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В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на среду и четверг, 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится вечером 28 июня. В Крыму ожидаются дожди, грозы и град. Местами осадки будут очень сильными. При этом скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Штормовое предупреждение также будет действовать в течение суток 29 июня.

В МЧС не исключают, что такая погода может привести к возникновению различных ЧС. В ведомстве пояснили, что речь идет об авариях на объектах энергетики и ЖКХ. В Крыму также может вырасти количество ДТП.

– Возможны подтопления территорий, – говорится в сообщении.