В Севастополе водитель джипа припарковался на крыше памятника военных времен

Водитель сказал, что припарковался на памятнике непреднамеренно. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе полицейские нашли водителя, который припарковался на крыше ДОТа времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города-героя.

О странном поступке автовладельца стало известно из социальных сетей. Возмущенные севастопольцы опубликовали фото, на котором видно, что Jeep с калужскими номерами стоит прямо на крыше военного памятника 18-й береговой батареи вблизи мыса Фиолент. По какой причине водитель выбрал такое шокирующее место для парковки, очевидцам было непонятно.

О случившемся узнали полицейские.

- В кратчайшие сроки сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение автовладельца. Им оказался местный житель, который раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок, - отметили в пресс-службе МВД Севастополя.

Полицейские провели профилактическую беседу с водителем. Он отметил, что сделал это непреднамеренно.

Как подчеркнули в пресс-службе полиции города-героя, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, ведомство попросит правительство Севастополя установить информационные таблички возле каждого ДОТа.