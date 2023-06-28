Крымчанка шесть лет ездила с поддельным водительским удостоверением

Девушку приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму задержали жительницу Джанкойского района, которая шесть лет ездила с поддельными правами. Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, девушке назначили наказание в виде полугода ограничения свободы.

Фальшивые права крымчанка купила в 2016 году через Интернет. «Корочка» обошлась в 27, 5 тысяч рублей. Правосудие, однако, настигло девушку лишь в марте 2023 года, когда ее остановили инспекторы в Кировском районе.

- У сотрудников ДПС водительское удостоверение вызвало подозрение. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что водительское удостоверение было выдано на имя мужчины, - отметили в пресс-службе Кировского райсуда.

Суд признал крымчанку виновной в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. Девушка полностью признала свою вину.