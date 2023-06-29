Погода на 29 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, также в восточных и южных районах актуальна высокая пожарная опасность.
В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 19...21°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, тепло м 22…24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +18…+19°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Алуште +20…+23°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Евпатории +21…+24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +20…+24°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +19…+23°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +19…+20°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Судаке +19…+21°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.
В Черноморском +20…+21°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +20…+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +20…+23°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +16…+18°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°.
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