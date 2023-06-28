Пенсионерка из Гаспры поселилась на детской площадке

Фото: кадр видео «Крым 24»

Пенсионерка Людмила Черных из ялтинского пгт Гаспра оборудовала шалаш и разводит костры на детской площадке. Об этом сообщает «Крым 24».

У женщины есть квартира, однако после пожара жилье превратилось в склад хлама. Соседи не раз жаловались на неприятный запах от мусора. По их словам, поведение крымчанки связано не только с эмоциональным потрясением, но и со злоупотреблением алкоголем. Неподалеку живут дети женщины, но между ними сложные отношения.

Медики же не делают никаких выводов о состоянии здоровья Черных, поскольку захламление – это еще не диагноз. К женщине приезжали общественники, раздающие питание. Они также предоставляют кров и работу людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Однако крымчанка от этой помощи отказалась. Если же Черных передумает, общественники окажут ей поддержку.