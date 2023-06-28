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НовостиПроисшествия28 июня 2023 14:08

Ростовчанин убил соседа из-за громкой музыки в подъезде

Мужчина сам сдался полиции
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Если суд признает вину шахтинца, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Если суд признает вину шахтинца, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 29-летний мужчина зарезал соседа и через час сдался полиции. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло в городе Шахты.

Николай (имена изменены, - прим.Ред.) снимал квартиру на четвертом этаже многоэтажки, а этажом выше жил 34-летний Иван. В день, когда произошло убийство, Иван выпивал в своей квартире и на этой почве поссорился со своей возлюбленной. Чтобы «остыть» ростовчанин вышел в подъезд и на всю громкость включил музыку на телефоне. Шум не понравился Николаю. Он вышел «разобраться» с нарушителем покоя, но ссора переросла в поножовщину. От полученных травм Иван скончался в карете «скорой», а агрессор поспешно скрылся.

Видимо, спустя час ростовчанина замучила совесть и он решил сдаться полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в отношении Николая возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину, он может сесть в тюрьму на срок до двадцати лет.