Ростовчанин убил соседа из-за громкой музыки в подъезде

Если суд признает вину шахтинца, ему грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 29-летний мужчина зарезал соседа и через час сдался полиции. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло в городе Шахты.

Николай (имена изменены, - прим.Ред.) снимал квартиру на четвертом этаже многоэтажки, а этажом выше жил 34-летний Иван. В день, когда произошло убийство, Иван выпивал в своей квартире и на этой почве поссорился со своей возлюбленной. Чтобы «остыть» ростовчанин вышел в подъезд и на всю громкость включил музыку на телефоне. Шум не понравился Николаю. Он вышел «разобраться» с нарушителем покоя, но ссора переросла в поножовщину. От полученных травм Иван скончался в карете «скорой», а агрессор поспешно скрылся.

Видимо, спустя час ростовчанина замучила совесть и он решил сдаться полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в отношении Николая возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину, он может сесть в тюрьму на срок до двадцати лет.