Новый маршрут из Крыма в Запорожскую область запустят 1 июля

Фото: Александра Тимощенко

С субботы, 1 июля, будет запущен новый автобусный маршрут, который свяжет Крым и Запорожскую область. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.

В ведомстве уточнили, что автобусы будут курсировать между Мелитополем и Евпаторией.

– По предварительным данным, отправление из Геническа в Симферополь и Евпаторию состоится в 14:00 от автостанции Геническа. Из Геническа в Мелитополь – в 16:00, – говорится в сообщении.

В Минтрансе также рассказали об изменении маршрута Геническ – Симферополь с четверга, 29 июня. Автобус будет отправляться в 7.00 ежедневно. Маршрут проходит через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск. Прибытие в Симферополь запланировано на 14.00. Стоимость проезда составит 1 688 рублей. Из крымской столицы автобус будет выезжать в 14.20, а прибывать в Геническ – в 22.00.