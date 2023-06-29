Эксперт: цены на топливо в Крыму снизятся не раньше, чем к концу 2023 года

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Снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что цены на топливо в Крыму примерно на 2,5 рубля за литр выше, чем на материке. Сейчас республиканские власти прорабатывают инструмент по аналогии с закупкой природного газа. Это позволит приобретать бензин и дизтопливо не на бирже, а напрямую. По словам Аксенова, такие меры позволят снизить цены в среднем на 1,5 рубля за литр.

Аналитик отметил, что сейчас топливо для Крыма закупают только на Санкт-Петербургской бирже.

– Биржевые колебания неминуемо отражаются на стоимости топлива в регионе, – рассказал Юшков в эфире радио «Спутник в Крыму».

Однако, по словам эксперта, такой ситуации можно избежать, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.

– Потребуется время для его внесения в нормативные акты, – пояснил аналитик.

Только после этого можно будет заключать контракты. Далее еще какое-то время пройдет до начала отгрузок.

– В результате эффект от проделанной работы конечный потребитель ощутит либо к концу этого года, либо в начале следующего, – добавил Юшков.