В Крыму спасли упавшего с четырехметрового склона туриста

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 28 июня, в Судаке спасли мужчину 1970 года рождения, который упал с четырехметрового склона горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел в районе Кутлакской долины. Мужчина упал с западного склона горы Караул-Оба высотой около четырех метров. Пострадавший получил травму позвоночника и передвигаться самостоятельно уже не мог. На место отправились спасатели. Они уложили туриста на спинальный щит. Далее пострадавшего транспортировали к машине скорой помощи.