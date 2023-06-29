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НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:24

В Крыму спасли упавшего с четырехметрового склона туриста

Инцидент произошел в Судаке
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 28 июня, в Судаке спасли мужчину 1970 года рождения, который упал с четырехметрового склона горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел в районе Кутлакской долины. Мужчина упал с западного склона горы Караул-Оба высотой около четырех метров. Пострадавший получил травму позвоночника и передвигаться самостоятельно уже не мог. На место отправились спасатели. Они уложили туриста на спинальный щит. Далее пострадавшего транспортировали к машине скорой помощи.