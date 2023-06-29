На территории Крымского Федерального университета появилась «Кремлевская ель»

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

В Ботаническом саду имени Н.В. Багрова на территории Крымского федерального университета высадили «Кремлевскую ель». Саженец привезли из Москвы, до этого он рос на территории главного ведомства страны, сообщили в пресс-службе университета.

Новый руководитель Крымского федерального университета в лице и.о. ректора Владимира Курьянова принял участие в озеленении Ботанического сада имени Н.В. Багрова.

- Высадка любого дерева - это символ начала чего-то нового. А еще для Крымского федерального университета - это символ единства нашего вуза и страны, единства Крыма с Родиной, - заявил исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

В мероприятии кроме руководства вуза приняли участие сотрудники и студенты, а также представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Березовский. Он отметил, что это символичное событие, ведь именно здесь «взращивается» поколение тружеников нашей страны.