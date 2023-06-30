Погода на 30 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

На Крымском полуострове купальный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июня на Крымском полуострове возможны осадки.

- На полуострове в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, ветер западный 8-13 м/с., тепло 24…26°

В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 19...21°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, тепло м 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +25…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +21…+24°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +23…+24°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+26°, западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +25…+26°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+24°, западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +20…+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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