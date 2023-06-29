В Институте медиакоммуникаций КФУ сменилось руководство

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

В Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета новое руководство – Александр Мащенко.

- Директором Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна назначен к.ф.н., доцент, журналист и публицист Александр Петрович Мащенко, - сообщили КП-Крым в пресс-службе КФУ.

До назначения на пост директора Александр Мащенко был начальником Управления международной деятельности КФУ, а также является членом правления регионального отделения Союза журналистов. До Александра Мащенко должность директора института занимал Эрвин Мусаев, бывший генеральный директор телеканала «Миллет».