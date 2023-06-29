Крымские ученые разработают программу реабилитации раненых участников СВО

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Крымские ученые помогут решить задачу реабилитации раненых участников специальной военной операции. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

Руководитель вуза отметил, что сейчас российские военные, к сожалению, получают ранения и увечья в зоне СВО. Поэтому важным вопросом является реабилитация бойцов.

– Мы готовы с заинтересованными в этих вопросах сторонами садиться за стол и разговаривать о том, что может сделать Крымский федеральный университет для решения этой задачи, – отметил Курьянов в интервью «Вести Крым».

Напомним, из Крыма отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Сообщалось, что бойцы также получат и военно-технический груз. Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что речь идет о емкостях для воды, ранцевых огнетушителях, мотопомпах, газовых баллонах и многом другом.